Tennis-Jugendcup Clubkamerad vermasselt Finaleinzug

Dramatisches Drei-Satz-Spiel

Bei den Jungs U 14 trifft am Freitag im Finale der Hannoveraner Felix Triquart (6:3, 6:0 gegen den an Position zwei gesetzten Türken Aren Baybars) auf den Tschechen Krystof Kominek, der in einer dramatischen Begegnung den in Australien lebenden Kiwi Archie Stewart nach verlorenem ersten Durchgang (4:6) noch mit 7:5 und 6:4 niederrang.