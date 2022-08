Die ersten Siegerinnen und Sieger stehen fest, die 24. Auflage des Jugendcups in Rutesheim und Renningen biegt auf die Zielgerade ein. Bei den Wettbewerben von Tennis Europe wurde Lucie Slaměníková in der Kategorie U 14 ihrer Favoritenrolle gerecht. Die an Nummer eins gesetzte Tschechin setzte sich gegen Sofia Issakova (Kasachstan) mit 6:3 und 6:2 durch.