Valentina Steiner war gegen Elizara Yaneva die klar bessere Spielerin – so lange bis die Bulgarin ein Mittel fand, die harten Grundschläge der Spielerin vom TEC Waldau zu entschärfen. Zu allem Unglück zog sich die Stuttgarterin auch noch eine Blessur am Bein zu und verlor 6:4, 2:6, 1:6. Die 15-jährige „Valle“ musste damit bei ihrem dritten Auftritt beim Jugendcup die dritte Erstrundenniederlage einstecken. Deutlich besser machte es Club-Kollegin Victoria Pohle, die gegen die an 8 gesetzte Russin Dana Charintceva 6:4, 6:3 gewann.