Tennis Jugend Cup Klare Verhältnisse im Junioren-Finale

Der hoch aufgeschossene Gavrielides, in Stuttgart geborener und in Ludwigsburg aufgewachsener Sohn eines zyprischen Vaters und einer schwäbischen Mutter, dominierte den laufstarken Pforzheimer im baden-württembergischen Duell nach Belieben. Gavrielides ist die Nummer 6 der deutschen Jugendrangliste und steht in der Junioren-Weltrangliste derzeit auf Platz 70. Tendenz steigend. Auf seinem Weg zum Turniersieg hat er Spieler aus der Schweiz, aus Lübeck, aus Schweden und Argentinien ausgeschaltet. In diesem Jahr ist der Schwabe mit dem TC BASF Ludwigshafen in die 1. Bundesliga aufgestiegen.