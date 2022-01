Tennis ins Rutesheim Verein spielt gegen den Trend

Bei der Hallennutzung verzeichnet der Verein seit vielen Jahren um die 73 Prozent. „In den Spitzenzeiten von 13 bis 22 Uhr ist alles belegt“, weiß der Sportwart Kai Koske. Am 16. Januar werden auch die ersten Hallenspiele der zwölf Erwachsenen-Mannschaften des Vereins stattfinden. „Die haben sich mit den Jahren weiter entwickelt und sind sehr engagiert, was auch ein Grund für die dritte Halle gewesen ist“, sagt Koske.

100 000 Euro Zuschuss vom Landessportbund

Gewechselt hat der TCR auch den Belag der Drei-Feld-Halle von Teppichboden in Hardcourt. Das Vorbild haben sich Vereinsvertreter in Münster angesehen. „Er hat den Vorteil, dass die Ballgeschwindigkeit vom Hersteller eingestellt werden kann“, sagt Vorstand Frank Philippin. „Er ist nicht so schnell“, ergänzt Sportwart Kai Koske. Insgesamt hat der Verein 1,35 Millionen Euro in die Halle und das Klubheim investiert. Letzteres wurde saniert und die Gastronomie behindertengerecht ausgebaut. Mit 420 000 Euro Kosten wurde der Umbau um 120 000 Euro teurer als ursprünglich geplant. 100 000 Euro Zuschuss bekommt der Verein vom Württembergischen Landessportbund. Rund 920 000 Euro hat der Verein als Kredit aufgenommen.

Auch die Stadt schießt eine stattliche Summe zu

„Gemeinderat und Verwaltung haben für den Neubau des dritten Hallenplatzes und für die Sanierung der Zwei-Feld-Tennishalle aus 1985 und des Vereinsheims einen Zuschuss von 463 000 Euro gegeben“, sagt der Erste Beigeordnete der Stadt, Martin Killinger. „Das ist ein namhafter Betrag, der aber an einen aktiven, prosperierenden und gut geführten Verein geht, mit mehr als 200 Mitgliedern unter 18 Jahren und einer nachhaltig guten Jugendarbeit.“ Das Geld sei deshalb gut angelegt. Respekt gelte allen am Bau Beteiligten, die sich in schwieriger Zeit an das Vorhaben gewagt hätten, lobt Killinger.