Wie der Versuch zu bewerten ist, mit U 14 und U 16-Ranglistenturnieren des Deutschen Tennis Bundes die zurückgehenden Zahlen in der Qualifikation zum Tennis Europe-Wettbewerb aufzufangen, kann Turnierdirektor Peter Rohsmann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen. „Wir werden uns nach Turnierende zusammensetzen und dann darüber diskutieren, ob es einen Mehrwert für uns hat.“ Fakt ist: die weibliche U 16-Konkurrenz ist gar nicht erst zustande gekommen. Bei den Jungs war das Achtelfinale lediglich mit zehn Spielern besetzt, dafür aber in der Altersklasse U 14 voll. Bei den Mädchen U 14 gab es in der Runde der letzten 16 auch noch sechs freie Plätze.

Ditzingerin gewinnt das Finale

Sportlich gesehen durften sich besonders die Teilnehmer aus dem Altkreis Leonberg über das neue Angebot freuen. Die an Position eins gesetzte Angelina Schmidt vom TC Ditzingen setzte sich im Finale der Altersklasse U 14 gegen Julia Brandt (TK Ulm) mit 6:4 und 6:1 durch. Bei den Jungs U 14 schaffte es der ebenfalls an Nummer eins gesetzte Luka Cakic (TC Hirschlanden) mit klaren Zweisatz-Siegen bis ins Finale, musste sich dort aber Pablo Julia Calac (TC Markwasen Reutlingen) mit 1:6 und 2:6 beugen.