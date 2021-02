Tennis im Bezirk Stuttgart-Böblingen-Calw Delegiertenwahl läuft in mehreren Etappen

Delegiertenversammlung im April

Bis zum 12. März müssen die Auszählungen in allen Bezirken beendet sein. Am 15. März werden alle Vereine über das Ergebnis informiert. Die Bezirksversammlung im Umlaufverfahren gilt erst dann als erfolgreich abgeschlossen, wenn in jedem Bezirk mindestens 50 Prozent der Vereine abgestimmt haben. Voraussichtlich am 10. April findet dann die Delegiertenversammlung – wie schon im September 2020 – in Stuttgart-Stammheim statt.