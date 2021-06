Tennis Drinbleiben heißt die Devise für den TC Leonberg

Schwieriges Personal-Puzzle

Der TCL steigt in der Siebener-Staffel erst am zweiten Spieltag (4. Juli) mit der Partie beim TV Reutlingen III ins Geschehen ein. In den ersten beiden Begegnungen ist der Serbe Nikola Ciric dabei, sein Landsmann Luka Stefanovic soll in der dritten Partie aufschlagen. Nicht ganz einfach ist die Besetzung der weiteren Positionen. Yannick Offermans betreut das Damenteam, Urs Thurau fehlt teilweise berufsbedingt, Ralph Prade ist gar nicht dabei. So werden voraussichtlich David Rohman, Jürgen Friedrich, Christian Cyranowski und Lenn Hoffmann zur Stammbesetzung gehören. Vor einer echten Herausforderung stehen auch die Damen des TSC Renningen, die in der vergangenen Runde den Aufstieg in die Oberliga geschafft haben.