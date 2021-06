Tennis Die Regionalliga-Damen überzeugen

Leonberg/Renningen - Einen Auftakt nach Maß lieferten die Tennis-Damen des TC Leonberg beim Doppel-Spieltag in der Regionalliga Südwest ab. Am Samstag gewannen sie ihr Heimspiel gegen die TSG Heidelberg mit 7:2. Einen Tag später erzielten sie auswärts beim SSC Karlsruhe ebenfalls einen 7:2-Sieg. Die Mannschaft um Trainer Yannick Offermans steht damit, punktgleich mit dem TC Bernhausen, erst einmal auf dem Spitzenplatz der Tabelle. „Das war ein toller Start, unser Ziel ist aber nach wie vor der Klassenerhalt“, sagte der TCL-Trainer, der in dieser Saison auf einen breiten Kader zurückgreifen kann. Am Wochenende kamen insgesamt neun Spielerinnen zum Einsatz.