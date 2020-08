Tennis Der TSC beendet eine lange Durststrecke

Renningen - Es hätte eine richtig große Aufstiegsfeier beim TSC Renningen steigen können. Gleich drei aktive Mannschaften sowie die Junioren U 18 haben in diesem Sommer die Meisterschaft geholt. Doch ihre Erfolge genossen die Tennis-Spieler coronabedingt nur im kleinen Kreise. Die Damen I sind von der Verbands- in die Oberliga aufgestiegen, die Herren I von der Bezirks- in die Bezirksoberliga. Die Damen II schlossen die Saison in der 4-er Bezirksstaffel 1 ebenfalls auf dem Top-Platz ab, so auch die Junioren U 18 in ihrer Staffelliga.