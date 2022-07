Tennis Abstiegskrimi im Saisonfinale

Wichtiger Punkt von Yannick Offermans

Es hätte aber tatsächlich noch einmal richtig eng werden können. Und zwar im Falle eines 0:9. Beim ersten Blick auf das Resultat schien die Mannschaft davon weit entfernt. Allerdings ging es enger zu als gedacht. Niclas Santiago, Urs Thurau, David Romahn, Lenn Hoffmann und Florian Reichert verloren ihre Einzel allesamt in zwei Sätzen. Den einzigen und so wichtigen Punkt holte Yannick Offermans. Und auch der musste dabei zittern. Nach dem 6:0 im ersten Durchgang verlor er den zweiten mit 5:7. Im Match-Tiebreak behielt Offermans dann jedoch mit 10:2 die Oberhand. Die Entscheidung über den Klassenerhalt war damit gefallen. In den drei Doppeln gaben die Gäste jeweils im ersten Spiel auf, sodass am Ende ein 4:5 stand.