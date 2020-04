Telefonkonferenz mit der CDU Angebot für Gastro und Hotellerie

Kreis Böblingen - Der Böblinger Bundestagsabgeordnete Marc Biadacz, die Vizepräsidentin des Landtags, Sabine Kurtz, und der Landtagsabgeordnete Paul Nemeth bieten eine gemeinsame Telefonkonferenz für Gastronomen und Hoteliers an. „Mit der befristeten Mehrwertsteuersenkung ist ein erster Schritt in die richtige Richtung geschafft. Mit dem direkten Kontakt zu den Gastronomen und Hoteliers können wir praktische Erfahrungen aus erster Hand mit in unsere parlamentarische Arbeit in Berlin und Stuttgart nehmen und uns noch besser für passgenaue Hilfen einsetzen“, erklären die CDU-Politiker.