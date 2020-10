Telefonbetrug in Weissach Falsche Bankberater sind unterwegs

Weissach - Falsche Bankberater haben am Donnerstag und Freitag in Weissach mehrere tausend Euro Beute gemacht. Wie die Polizei mitteilt, riefen die Täter über das Festnetz an. In einem Fall gab der vermeintliche „Mitarbeiter“ an, dass eine Sicherheitseinstellung überprüft werden müsse. Wenig später meldete sich dann eine andere Person auf dem Handy der 42-jährigen Frau, die sie anwies, eine Sicherheitsabfrage in der App ihrer Bank zu bestätigen. Einen Tage später informierte eine echte Bankmitarbeiterin die Frau über eine suspekte Überweisung über mehrere tausend Euro. „Mutmaßlich konnten die Täter diese Überweisung im Zuge der Sicherheitsabfrage ausführen“, erklärt eine Sprecherin der Polizei.