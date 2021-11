Telefonbetrug in der Region Trickanrufe weiterhin großes Problem

Landkreis Böblingen - Das Polizeipräsidium Ludwigsburg warnt erneut vor Betrugsmaschen am Telefon. Man registriere auch weiterhin nahezu täglich eine Vielzahl von Anrufstraftaten mit unterschiedlichsten Maschen, erklärt die Polizei in einer Mitteilung. Vom Enkeltrick über falsche Polizeibeamte, Staatsanwälte, BKA-Beamte bis hin zum Vortäuschen eines tödlichen Unfalls zeigen sich die Täter mitunter äußerst kreativ, um ihren Opfern Bargeld, Gold oder Schmuck abzuknöpfen. In den allermeisten Fällen bemerken die Angerufenen die Täuschungsabsicht und beenden das Telefonat schnell. Die Polizei appelliert an Bürgerinnen und Bürger, die einen verdächtigen Anruf erhalten, diesen sofort zu beenden und stattdessen selbst Kontakt über die sonst üblichen Wege – also bekannte Telefonnummern oder persönlich – zu ihren Verwandten aufzunehmen. Darüber hinaus sollte die Polizei informiert werden.