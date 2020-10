Teilweiser Corona-Lockdown Cohn warnt vor „Schattengesellschaft“

Leonberg/Renningen/Enzkreis - Die am Mittwoch in der Ministerpräsidenten-Runde beschlossenen Corona-Regeln, die einem partiellen Shutdown gleichkommen, haben für teils heftige Debatten gesorgt. „Mit Blick auf das Infektionsgeschehen sind selbstverständlich Maßnahmen zu ergreifen, welche die Entwicklung der Pandemie möglichst kontrollierbar machen“, meldet sich am Freitag auch der Leonberger Oberbürgermeister zu Wort. Gleichzeitig warnt Martin Georg Cohn (SPD) davor, dass sich nun hinter verschlossenen Türen eine Art „Schattengesellschaft“ bilden könnte, bei der die Einhaltung von Hygiene- und Abstandsregeln kaum zu kontrollieren sein dürfte.