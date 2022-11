Technologie- und Rüstungskonzern Thales Hacker wollen Daten von gestohlen haben

Der französische Technologiekonzern Thales wird von Cyberkriminellen bedroht. Die Hackergruppe Lockbit 3.0 hat die Veröffentlichung von angeblich entwendeten Daten angekündigt. In der Deutschlandzentrale von Thales in Ditzingen wird für Auskünfte auf den Hauptsitz des Unternehmens in Paris verwiesen.