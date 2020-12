Technisches Hilfswerk Leonberg Ein anpassungfähiges Team

Erreicht wurde das, indem man die einzelnen Einsatzgruppen getrennt zu den Diensten holte. So konnten sich weniger Menschen treffen. In der Unterkunft in der Mollenbachstraße im Gewerbegebiet Hertich gelten strenge Hygiene- und Verhaltensregeln. „Die Disziplin und das Verantwortungsbewusstsein der Helferinnen und Helfer ist beispielhaft“, sagt der Ortsbeauftragte voll des Lobes. Dem Ortsverband gehören im Augenblick 65 aktive Mitglieder an, 22 sind in der Jugendgruppe, und sieben bilden die Althelfer- und Ehrengruppe.