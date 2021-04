Tauziehen um Leonberger Beigeordneten Gemeindeordnung schreibt Wahl am Dienstag vor

Demnach kann der Gemeinderat am Montagabend gar nicht eine Verschiebung oder eine Neuausschreibung beschließen. Das, so sagt der Sozialdemokrat Ottmar Pfitzenmaier, sei auch gar nicht das Hauptanliegen seiner Fraktion. „Wir sind mit dieser Situation alles andere als glücklich“, meint der Fraktionschef. Deshalb müsse man in der Sitzung ermitteln, ob eine solide Mehrheit für die verbliebene Kandidatin vorhanden ist.

Nicht in Gefolgschaft der Grünen

Sollte dies nicht der Fall sein, müsse man sich Gedanken machen, wie es weitergehen könne. Eine Variante wäre, die Verwaltung womöglich nur mit zwei Bürgermeistern neu aufzustellen. „Dies geht aber nur mit externer Hilfe“, sagt der Chef der SPD-Fraktion. Schließlich könne man die Aufgaben von drei großen Dezernaten nicht einfach auf zwei Personen verteilen. „Es wird nicht reichen, wenn der Oberbürgermeister die Finanzen übernimmt“, sagt Ottmar Pfitzenmaier, der als langjähriger Sparkassendirektor über einen breiten Erfahrungsschatz in Sachen Organisation verfügt. „Wir müssten dann über einen grundlegenden Neuaufbau der Verwaltung nachdenken.“

Auch die Frage der Geschäftsführung der städtischen Eigenbetriebe Stadtwerke und Leo-Energie müssten in diesem Zusammenhang geklärt werden, ebenso wie die verwaltungsinternen Abläufe und Informationsflüsse. „Da ist Optimierungsbedarf erkennbar.“

Das alles seien die Überlegungen, die seine Fraktion völlig unabhängig von dem Agieren der Grünen anstellen würde. „Dass wir in deren Gefolgschaft wären, ist absolut unzutreffend“, weist Pfitzenmaier eine Kommentierung in unserer Zeitung zurück. „Wir haben unsere eigenen Vorstellungen.“