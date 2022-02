Korntal-Münchingen - Ein Einbruch in Korntal beschäftigt derzeit die Polizei. Bislang unbekannte Täter haben sich in der Nacht zum Donnerstag Zugang zu zwei Häusern einer Jugendhilfeeinrichtung in der Zuffenhauser Straße verschafft. Sie hatten zuvor ein Kellerfenster eingeschlagen.