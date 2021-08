Das Tanztheater Mr. Krake ist nur ein kultureller Höhepunkt am Wochenende 17. und 18. September. Auch der Leonberger Jazzclub verlegt seine Bühne in die Altstadt. An beiden Tagen sind Musiker am Marktplatz, in der Graf-Ulrich-Straße und auf dem Hof der Stadtkirche unterwegs. Und damit das entspannte Bummeln nicht zu kurz kommt, gibt es am Freitag, 17. September, eine lange Einkaufsnacht mit vielen Überraschungen.