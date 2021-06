Tanztheater in Leonberg Faszination Tanz in der Altstadt

Leonberg - Endlich wieder Leben in der Leonberger Altstadt – das ist der Wunsch der Werbegemeinschaft Faszination Altstadt und des Citymanagements. Beiden schließt sich auch das Amt für Kultur und Sport an. Und so nutzen alle drei gemeinsam die weiteren Öffnungsschritte des Kreises und laden Tanzbegeisterte und Neugierige zu einem besonderen Spaziergang in die Altstadt ein. Am Freitag, 18. Juni, um 18 Uhr und am Samstag, 19. Juni, um 16 Uhr zeigt Yaron Shamir dort seine neueste Produktion, „Mr. Krake“.