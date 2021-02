Tanja Kvobel hat ihre Berufung gefunden Der Abschied ist so individuell wie das Leben

Leonberg - Ich habe meinen Platz gefunden.“ Tanja Kvobel erzählt so einfühlsam wie überzeugt von ihrem Beruf, der für sie Berufung ist: Bestatterin. Die 33-Jährige führt seit Herbst die Geschäfte des Bestattungshauses Anita Märtin mit Hauptsitz in Leonberg und Standorten in Stuttgart, Ditzingen sowie Renningen. Kvobel bringe an Fähigkeiten alles mit, was sie für die anspruchsvollen Tätigkeiten in der Bestattungsarbeit benötige, betont denn auch Anita Märtin, die die Firma vor 23 Jahren gründete.