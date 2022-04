Eine 28-jährige Frau ist am Donnerstag in Gerlingen von einem Unbekannten attackiert worden. Laut Polizei hatte eine Frau über ein Kleinanzeigenportal online ein Möbelstück zum Verkauf angeboten. Gegen 13 Uhr klingelte ein Mann bei ihr im Ulmenweg und gab an, sich dafür zu interessieren. Als sich die Frau wegdrehte, umklammerte er sie von hinten. Sie wehrte sich, schrie und flüchtete, stürzte aber dabei. Nachdem sie wieder stand, attackierte der Mann sie erneut, zerriss dabei ihr T-Shirt. Sie befreite sich erneut und bewarf ihn schreiend mit Gegenständen. Sie wurde leicht verletzt, der Täter flüchtete. Er war 25 bis 30 Jahre alt, hatte schwarze, seitlich kurz rasierte Haare. Er trug ein schwarzes Sport-T-Shirt, eine beige Cargo-Hose, an deren Seite eine Kette hing, und eine schmale, sportliche, schwarze Uhr. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen versuchten sexuellen Übergriffs, Hinweise an sie unter 08 00/ 1 10 02 25.