Tag des offenen Denkmals in Leonberg Die dunklen Tage des Engelbergtunnels

„Bauwerke können Geschichten erzählen“

„Sein und Schein“ heißt das diesjährige Motto zum Tag des offenen Denkmals, an dem in Leonberg viele offene Fragen zu dem alten Tunnel besprochen werden. Aufbereitet durch eine Power-Point-Präsentation informiert Holger Korsten von der KZ-Gedenkstätteninitiative am Sonntag über die Hintergründe des Tunnelbaus. So existiert eine alte Karte mit zwei Bebauungsvarianten. Eine davon führt um Leonberg herum, die andere zeigt den Tunneldurchstich. Die Umgehungsstraße wurde künstlich hochgerechnet, der Tunnelbau dagegen protegiert.