Weil der Stadt schließt sich dieser Entscheidung an und bietet am Sonntag, 13. September, verschiedene Inhalte auf der Website der Stadt an. Darunter finden sich die beiden neu produzierten virtuellen Stadtführungen. In Form eines 360-Grad-Videos erhalten Besucher einen Einblick in die historische Stadtführung sowie in die Türmerführung. Die virtuellen Stadtführungen entstanden in Kooperation mit der Stuttgart Marketing GmbH und sollen die Region auch in diesen Zeiten erlebbar machen. Außerdem stehen Infobroschüren zu den berühmtesten Söhnen der Stadt, Johannes Brenz und Johannes Kepler, sowie zu den Kirchen Weil der Stadts zum Download bereit.