Großes Aufgebot auf dem Marktplatz beim Tag der Feuerwehr: Die Leonberger Floriansjünger haben mit dem Oberbürgermeister Martin Georg Cohn (SPD) am Samstag ein Unimog-Tanklöschfahrzeug an die Feuerwehr der kroatischen Partnerstadt Rovinj übergeben. Auch zeigte der Feuerwehrnachwuchs, was er alles kann, und es gab weitere Übungen mit modernen Fahrzeugen und historischen Löschgeräten – die die Zuschauer auch aus der Nähe anschauen konnten. Foto: Jürgen Bach