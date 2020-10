Tag der Deutschen Einheit „Schwaben und Sachsen vom gleichen Schlag“

Das erste Konzert gibt es schon 1991

Über drei Ecken wurde dann Kontakt in die DDR aufgenommen. „Wir schrieben damals an eine Stelle in Ostdeutschland, ob wir Lauenstein besuchen dürfen. Aber das wurde abgelehnt“, berichtet Erich Schöck weiter. Auch die Anfrage in anderer Richtung, also für einen Besuch der Sachsen im Schwabenländle, wurde abgelehnt. Dann sei der Mauerfall gekommen. Schon 1990 waren die Renninger dann das erste Mal im Osten. „Damals standen wir auch vor der Ruine der Dresdner Frauenkirche. Als wir Jahre später bei einem erneuten Ausflug dann vor der wiederaufgebauten Kirche standen, das war überwältigend“, erinnert sich Schöck.