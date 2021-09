Tag der deutschen Einheit Leonberg singt am Feiertag

Leonberg - Sangesfreudige sind am Sonntag, 3. Oktober, am Tag der Deutschen Einheit auf die Marktplätze in Leonberg, Weil der Stadt und Weissach eingeladen. Da finden Veranstaltungen anlässlich von „Deutschland singt“, statt. Die Organisation in Leonberg übernimmt erneut der Chorverband Johannes Kepler. Es beteiligten sich viele Chormitglieder oder Chorgruppen aus Verbands- und Kirchenchören aus Leonberg, Höfingen, Gebersheim, Warmbronn, Rutesheim, Korntal und Hemmingen. Musikalisch begleitet werden sie von der Lyra Leonberg, die auch die Grußworte von OB Martin Georg Cohn und der Chorverbandsvorsitzenden Angelika Puritscher umrahmt. Ab 19 Uhr singen Bürger zeitgleich gemeinsam im ganzen Land zehn bekannte Lieder. Das geht von „Kein schöner Land“, über „Thank you for the music“ und „Die Chöre“ bis „Der Mond ist aufgegangen“ .