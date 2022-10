In rund 200 deutschen Kommunen haben Bürgerinnen und Bürger am Montag gegen 19 Uhr wieder zum Lied angestimmt: Die Aktion „Deutschland singt und klingt“ fand in diesem Jahr bereits zum dritten Mal statt. Auch in Leonberg, Weil der Stadt und Heimerdingen haben sich die Menschen auf den Marktplätzen versammelt, um der Aktion ihre Stimme zu leihen.