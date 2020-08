Tafelläden im Kreis Ludwigsburg Corona verändert Abläufe – Hilferuf von Betreibern

Ludwigsburg auch während der Ferien offen

„Armut macht keinen Halt“, sagt Anne Schneider-Müller, die Geschäftsführerin des Tafelladens in Ludwigsburg. Deshalb sei der Laden auch während der Sommerferien geöffnet. In das Geschäft in der Saarstraße kommen pro Tag etwa 110 Kunden – 20 weniger als vor Corona. Es seien vor allem ältere Menschen, die fernblieben – aus Angst, sich anzustecken. Nur vier Kunden dürfen noch gleichzeitig einkaufen, halb so viele wie vor Corona. Das führt ab und an zu Wartezeiten von einer oder anderthalb Stunden.

Dennoch sind die Erfahrungen gut. „Wir haben es nicht erlebt, dass sich Leute blöd benommen haben“, zeigt sich die Geschäftsführerin erleichtert, auch sei „große Solidarität der Bevölkerung mit den Tafeln“ zu spüren. Im Moment habe man keine finanziellen Sorgen, meint Anne Schneider-Müller, erinnert aber an eines: „Wir sind ein Verein, haben keine Diakonie im Hintergrund.“

Kurzarbeiter oder Studenten seien gekommen, um mitzuhelfen. Zu ihnen zählt Jacqueline Schnoor. Wie alle im Team sortiert sie Gemüse, füllt Tomaten in Beutel. „Ich bin mit einem guten Gefühl seit Juni hier“, sagt die 18-Jährige aus Gerlingen, die im Herbst ein Studium in Trier beginnen will. „Viele Menschen sind auf die Tafeln angewiesen.“ Sie werde jedenfalls „schöne Begegnungen, die den Horizont erweitern“ mitnehmen – Erfahrungen mit Kunden und anderen Ehrenamtlichen in der Ludwigstafel. Eine andere Helferin an diesem Vormittag ist Ilona Stephan. Seit fünf Jahren hilft die 65-Jährige donnerstags – ihren Mann hat sie mitgebracht.

Zentrale für andere Tafelläden

Auf solche Menschen sind Anne Schneider-Müller und ihre Kunden angewiesen. Denn die Ludwigstafel versorgt nicht nur Bedürftige in Ludwigsburg und in vier anderen Läden im Kreis, sondern sie beliefert auch elf Läden in der Heilbronner Gegend und fünf Tafeln im Rems-Murr-Kreis mit Waren. „Es ist manchmal ein ganz schöner Kraftakt, das alles hinzukriegen“, sagt Anne Schneider -Müller.

In Marbach sind der Tafelladen und sein Verein bisher gut zurechtgekommen. „Es gab große Solidarität, alle haben etwas getan“, sagt der Vereinsvorsitzende Ewald Pruckner gegenüber unserer Zeitung. So habe es nennenswerte Bargeldspenden aus dem Verein und der Bevölkerung gegeben, der Vermieter habe die Miete gestundet – und Schüler hätten im Frühjahr und Frühsommer wochenlang im Laden mitgearbeitet. Das sei deshalb so wichtig gewesen, so Pruckner, weil etliche ältere Ehrenamtliche wegen des Corona-Risikos ausgefallen seien.

Öffnungszeiten der Tafelläden

Ditzingen:

Von 31. August an ist in der Mittleren Straße 22 geöffnet: dienstags bis donnerstags von 9.30 bis 12 Uhr, montags, dienstags und donnerstags von 15 bis 17 Uhr; freitags von 9.30 bis 14 Uhr.

Kornwestheim:

In der Karl-Joss-Straße 10 ist mittwochs und freitags von 14.30 Uhr bis 16.30 Uhr geöffnet.

Ludwigsburg:

In der Saarstraße 25 ist montags und donnerstags von 13.30 bis 17 Uhr offen, dienstags, mittwochs und freitags von 10.30 bis 15.30 Uhr, in der Neuen Weinsteige 18 in Eglosheim am Donnerstag von 14.30 Uhr bis 16.30 Uhr. Der Laden in Grünbühl ist vorübergehendgeschlossen.

Bietigheim-Bissingen:

Der Laden ist vorübergehend in der Alten Jahnhalle in Bissingen, Jahnstraße 91, und montags, mittwochs und freitags von 10.30 bis 16 Uhr offen. Ferien sind vom 31.8. bis 11.9.

Marbach:

Der Laden, Niklas-torstraße 20, ist am Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag von 11.30 Uhr bis 13 Uhr und am Samstag von 13.30 bis 14.30 Uhr offen.

Vaihingen:

Informationen gibt es unter der Telefonnummer 0 70 42/9 30 40.