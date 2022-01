Tätowierer in Renningen Tattoos gibt’s nur noch in Schwarz-Weiß

Für ihn ist die Änderung der Verordnung: „völliger Schwachsinn.“ Und tatsächlich ist das Verbot der Farbinhalte nicht ganz unumstritten, nicht nur in der Tattoo-Branche. Als im September 2020 in der EU-Kommission über die Anpassung der Verordnung diskutiert wurde, kam das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) in Bezug auf die Pigmente „Blau 15“ und „Grün 7“ zum Ergebnis, „dass die derzeit verfügbaren Daten für beide Pigmente nur eine vergleichsweise geringe Toxizität aufzeigen“. Einen akuten Handlungsbedarf sehe man nicht und empfehle „die Datengrundlage für beide Pigmente zu verbessern“.

Gefahr liegt in unerforschteren Farben

Und so ähnlich sieht das auch Philip Walter: „Man nimmt Farben, die jahrelang perfektioniert wurden, verbietet die und nennt es Verbraucherschutz“, kritisiert er. Die beiden blauen und grünen Pigmente seien „die sichersten, die wir haben“. Dass sich auf dem Markt bis zum Jahreswechsel neue Farben auftun, daran hat er keinen Zweifel. „Aber ist das gut oder schlecht?“ Denn die neuen Farben, so befürchtet er, seien in der Praxis weniger gut erprobt. „Man beruft sich da auf einen klitzekleinen Bruchteil der Inhaltsstoffe, die leichte Allergien auslösen.“ Zumal er selbst mit den Farben nie schlechte Erfahrungen gemacht hat: „Ich hatte in zehn Jahren nicht einen Kunden, der eine allergische Reaktion hatte.“

Dass viele Tätowierer trotz des Vorlaufs von mehr als einem Jahr von der ersten Verbotswelle Anfang des Jahres überrumpelt waren, erklärt sich Walter mit einem letzten Funken Hoffnung. „Vielleicht wollte es einfach keiner wahrhaben.“ Leichte zwei Jahre hat die Tattoo-Branche wie viele andere ohnehin nicht hinter sich. In der Corona-Pandemie waren Tattoostudios oft die letzten Unternehmen, die wieder aufmachen durften. „Wir haben uns an alle Regeln gehalten, mit zwei weinenenden Augen“, so Walter. Dabei hätten viele Kollegen ihre Rücklagen aufgebraucht – und müssen jetzt zusätzlich Coronasoforthilfen teils zurückzahlen.

Preise könnten steigen

Immerhin: Dass die Tattoo-Branche in Deutschland dem Untergang geweiht ist, glaubt Philip Walter nicht. „Ich habe keine Bedenken, dass es bald wieder weitergehen wird“, sagt er. „Die Kunden kommen trotzdem gerne.“ Nur die Preise, vermutet der Renninger Tätowierer, könnten beim ein oder anderen Kollegen ansteigen.