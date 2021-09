Täter noch auf der Flucht Polizeibeamter mitgeschleift

Sindelfingen - - Bei der Kontrolle eines Audi A5 mit Berliner Kennzeichen hat ein bislang unbekannter Täter am Dienstagabend in Sindelfingen mit seinem Fahrzeug einen Polizeibeamten etwa 15 Meter weit mitgeschleift und ist anschließend geflüchtet. Der Polizeibeamte machte von seiner Schusswaffe Gebrauch und der noch flüchtige Täter ist vermutlich verletzt, heißt es in einer Mitteilung des Polizeipräsidiums Ludwigsburg und der Staatsanwaltschaft Stuttgart. Ob es sich dabei um den 23-jährigen Tatverdächtigen handelt, der in Berlin einen Audi A5 unterschlagen haben soll, steht derzeit noch nicht fest.