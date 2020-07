SWR-Symphonieorchester Im kleinen Leonberger Garten geben sich große Künstler die Ehre

Doch wie kommen zwei so außergewöhnliche Künstler in den Garten eines Leonberger Privathauses? Eigentlich ganz einfach: Klaus Pflüger ist sein ganzes Leben lang der Musik verbunden. Lange Jahre gehörte ihm das Musikfachgeschäft „Die Tonleiter“. Er spielt Posaune und Saxofon, ist beim Musikverein Lyra Leonberg aktiv, als Turmbläser an der Spitze der Stadtkirche zu hören und ist Kopf einer privaten Bläsergruppe, die regelmäßig bei ihm daheim am Hang des Engelbergs mit Blick auf die Altstadt probt.