SV Leonberg/Eltingen Zögerlicher Start in der Sportwelt

„Wir haben aber gemerkt, dass die Leute auf Grund der Pandemie noch immer sehr zögerlich sind und erst einmal abwarten möchten, ehe sie sich auf was Neues einlassen“, sagt Entreß. Zudem sei es in der Ferienzeit gerade ohnehin etwas ruhiger. Das ursprünglich gesteckte Ziel, gleich zu Beginn mit 350 bis 400 Mitgliedern an den Start zu gehen, wurde bei weitem nicht erreicht. Derzeit haben 265 Sportbegeisterte einen Vertrag abgeschlossen.