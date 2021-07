SV Leonberg/Eltingen Streit mit der Stadt um rund 770 000 Euro

Als Begründung führte die Stadt an, bei der Berechnung des Mehrerlöses sei ein Flurstück, das der Stadt gehörte, vergessen worden. Zudem stellte die Stadt die Grunderwerbssteuer sowie Notarkosten in Rechnung, so dass nach einer erneuten Kalkulation einige Zeit später überhaupt keine Nachzahlung an den SV Leonberg/Eltingen mehr herauskam, sondern eine Rückforderung von rund 435 000 Euro. Diesen wollte die Stadt zunächst mit einem noch offenen Zuschuss von etwa 490 000 Euro verrechnen, nahm jedoch davon Abstand, um den Verein nicht in akute Finanznöte zu bringen.