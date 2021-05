Das neue Testzentrum öffnet zunächst am Donnerstag von 8 bis 11 Uhr seine Pforten, am Montag, 10. Mai (10 bis 14 Uhr), und am Freitag, 14. Mai (8 bis 11 Uhr). „Wir wollen in dieser Phase mögliche Kinderkrankheiten ausmerzen“, sagt Tobias Müller. Außerdem werden die Mitarbeiter der Sportwelt Leonberg noch geschult, bevor sie im Testzentrum eingesetzt werden können. Vom 17. Mai an gibt es dann montags (10 bis 14 Uhr) und dienstags bis freitags (jeweils 8 bis 11 Uhr) Termine. Die Anmeldung läuft online unter der Adresse www.lisa-test.de.