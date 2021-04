SV Leonberg/Eltingen Corona bremst Kooperationen und Camps aus

Abteilungen des Vereins einbinden

Das Rad wird von den Leonbergern nicht neu erfunden. Bislang gibt es bereits Kooperationen, unter anderem mit der Mörikeschule, der Spitalschule, den Kinderhäusern Nord und Mozartstraße, dem Kindergarten Eltingen sowie der Sophie-Scholl-Schule. In den Betreuungsangeboten und Sport-AGs eingebunden sind Jascha Nährich und Kaya Schnellbacher, die beide ein freiwilliges soziales Jahr beim SV Leonberg/Eltingen absolvieren. Auch hier soll Thorsten Talmon in der pädagogischen Betreuung und Ausbildung aktiv werden. Darüber hinaus erhofft er sich, dass möglichst viele Abteilungen des Vereins in die Kooperationsangebote mit eingebunden werden können.

Der gelernte Drucker – seine Ausbildung machte er bei der Leonberger Kreiszeitung – hat mittlerweile voll auf die Karte Sport gesetzt. Er schloss 2013 ein Fernstudium im Bereich Sportmanagement ab, arbeitete von 2015 bis zum vergangenen Jahr bei der Deutschen Kindersportakademie in Schorndorf, war dort verantwortlich für den Bereich Fußball und kümmerte sich dabei unter anderem auch um die Kooperation mit Schulen.

Fußball-Einheit im Seehaus

In seinem Elan und Willen, etwas zu bewegen, ist der Vater einer Tochter zunächst durch Corona ausgebremst worden. Geplant ist eine Kooperation mit der August-Lämmle-Schule sowie der Pestalozzischule, bereits angelaufen ist die Zusammenarbeit mit dem Seehaus Leonberg. Dort hat Thorsten Talmon bereits die erste Fußball-Einheit mit den jugendlichen Straftätern absolviert. Dieses Projekt ist zunächst bis Mitte Mai angedacht.

Der Sportbegeisterte, der in Münklingen aufgewachsen ist und inzwischen in Rutesheim wohnt, legt Wert darauf, nicht auf den Fußball reduziert zu werden. Ihm geht es ganz allgemein um den Jugendsport in jeglicher Form. Ein Standbein ist dabei die Partnerschaft mit Schulen und Kindergärten, das andere sind Camps in den Ferienzeiten. „Mit den sportartübergreifenden Camps wollen wir Familien eine verlässliche Ferienbetreuung bieten“, sagt Thorsten Talmon.

Termine für vier Camps

Auch hier kann er auf langjährige Erfahrungen aus seiner Zeit bei der Deutschen Sportakademie zurückgreifen. Und auch hier hat Corona schon einen Strich durch die Rechnung gemacht. Das geplante Oster-Camp ist ausgefallen. Die Termine für die nächsten Angebote stehen bereits: an Pfingsten vom 25. bis 28. Mai, in den Sommerferien vom 29. Juli bis 6. August sowie vom 6. bis 10. September, in den Herbstferien vom 2. bis 5. November.

„Ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht“, sagt Thorsten Talmon und bereut keinen seiner Schritte. Jetzt muss er darauf hoffen, dass Corona ihn nicht weiter daran hindert, diesen Beruf auch so auszuüben, wie er es sich vorstellt.