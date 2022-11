SV Leonberg/Eltingen Brisantes Spiel für Torhüter Kellner

Dass Dennis Kellner in Leonberg samt seiner Sportausrüstung gelandet ist, ging maßgeblich auf einen beharrlichen SV-Coach zurück. Christian Auer hatte in den vergangenen Jahren immer wieder wegen eines Vereinswechsels gebohrt, bis er schließlich Erfolg hatte. Kellner, der in Böblingen wohnt und in Weissach arbeitet, hatte genug vom zeitintensiven Pendeln zwischen Wohnort, Arbeitsplatz und Schwaikheimer Trainingshalle – sich in der Stoßzeit mehrfach pro Woche quer durch Stuttgart zu manövrieren, das zerrt an den Nerven wie eine entzündete Zahnwurzel. „Ich hatte keine Lust mehr, so viel Zeit auf der Straße zu verbringen“, sagt der Torhüter, „da habe ich dem Werben gerne nachgegeben.“