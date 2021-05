SV Gebersheim Mini-Trimm-Dich-Pfad mit 14 Stationen

Leonberg - Der SV Gebersheim hat einen alten Trimm-Dich-Pfad wieder zum Leben erweckt. Nach Auskunft der Stadt Leonberg wird der teilweise schon gar nicht mehr bestehende Parcours auf absehbare Zeit nicht saniert. Also nahm ein Team der Gebersheimer unter der Leitung von Petra Siehe (Abteilungsleiterin Breitensport Jugend) die Sache selbst in die Hand – mit dem Ziel, vor allen Dingen den jungen Vereinsmitgliedern eine sportliche Alternative bieten zu können, die unter Coronabedingungen möglich ist. Inspiriert wurden die Gebersheimer durch einen Artikel in dieser Zeitung, nachdem auch bei der Spvgg Warmbronn ein „Spontan“-Fitness-Pfad mit Start an der Staigwaldhalle entstanden war.