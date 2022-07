Die Kühlschränke und Kühltruhen, in denen normalerweise Milchprodukte, Salate, Säfte oder Pizza stehen, sind in Teilen oder gähnend leer, Absperrband hängt davor, auf Schildern steht in roten Großbuchstaben: „Gesperrt!!! Kühlschaden“, wo sonst reichlich Fleisch, Wurst, Fisch und Käse über die Frischetheke gehen, herrscht teils gähnende Leere – und was am Vormittag an gekühlten und gefrorenen Lebensmitteln noch übrig ist, verschwindet ebenfalls nach und nach.