Leonberg. - Wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls sitzt ein 23-jähriger Mann seit Freitagnachmittag in Untersuchungshaft. Er soll am Donnerstag gegen 13.30 Uhr in einem Einkaufsmarkt in Eltingen fünf Spirituosenflaschen im Wert von 95 Euro entwendet haben.