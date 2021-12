Süße Überraschung Nikolaus besucht das Krankenhaus

Verein ist für Mitarbeiter und Patieten da

Der 2001 gegründete Verein mit nahezu 300 Mitgliedern versteht sich als Mittler zwischen Patienten und Krankenhaus. Er will die Aufenthaltsbedingungen der Patienten und die Arbeitsbedingungen der Beschäftigten optimal gestalten. Dabei konzentriert er sich darauf, das zu finanzieren, was der Krankenhausträger so nicht beschaffen und einrichten könnte.