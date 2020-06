Leonberg - Bei einem Unfall auf der Südrandstraße (K 1011) bei Leonberg ist am Donnerstagabend ein Motorradfahrer leicht verletzt worden. Gegen 20.20 Uhr war der 33-jährige Biker von Leonberg kommend in Richtung der Anschlussstelle Leonberg-West unterwegs, als ihm eine 22-Jährige mit ihrem Polo entgegenkam. Beide wollten in eine Tankstelle einfahren, wobei die Autofahrerin beim Linksabbiegen den Biker offenbar übersah. Die Fahrzeuge stießen zusammen, der Biker stürzte auf die Motorhaube des Autos. An den Fahrzeugen entstanden Schäden in Höhe von insgesamt etwa 6000 Euro.