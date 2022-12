Gleich fünf Wohnungseinbrüche hat die Polizei an nur einem Tag im südlichen Bereich des Landkreis Ludwigsburg zu verzeichnen, darunter in Gerlingen und in Ditzingen. Alle Einbrüche ereigneten sich im Laufe des Freitags zwischen 11 und 22.40 Uhr: in der Pflugfelder Straße und im Wieselweg in Kornwestheim, im Chicagoweg in Remseck, in der Michaelstraße in Ditzingen und im Bruhweg in Gerlingen.