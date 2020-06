Stuttgarter Saloniker im Pomeranzengarten Mehr als ein musikalisches Frühlingserwachen

Für die Stadt am Engelberg ist es das erste Kulturevent überhaupt seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie. Vor der malerischen Kulisse des Schlosses erklingt am Donnerstagabend romantische Wiener Salonmusik. Der Renaissancegarten der Sibylla von Württemberg liefert dazu ein stimmiges Bühnenbild: In den Beeten blüht und grünt es, der Duft von Lavendel liegt in der Luft, die Vögel singen und auch das Wetter spielt mit. Nachdem es am Tag noch bedeckt war und die Temperaturen mäßig waren, genießen die Besucher zum Konzertstart die wärmenden Sonnenstrahlen. Die Stühle sind lose um den Brunnen herum, im Laubengang und sogar zwischen den Blumenbeeten aufgestellt. Die Abstandsregeln großzügig einzuhalten, ist hier überhaupt kein Problem.