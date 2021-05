Stuttgarter Kinderglückswerk hilft Szymon aus Rutesheim bekommt einen Laptop

Eigentlich müsste Szymons Mutter dringend ins Krankenhaus für eine weitere Behandlung. Sie kann und will ihren Sohn aber nicht allein lassen. „Leider gibt es so gut wie kein soziales Umfeld. Der Großvater, der einzige direkte Verwandte in Polen, lag bis vor kurzem mit einer Corona-Erkrankung im Koma“, sagt Maria Prinzessin von Sachsen-Altenburg. „Unser gemeinnütziger Verein Kinderglückswerk kann an diesen Lebensumständen kaum was ändern, aber wir konnten Szymon beistehen“, freut sich die Vorsitzende. „Zu seinem zehnten Geburtstag am 10. Mai haben wir ihn mit einem Herzenswunsch überrascht.“