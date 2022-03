Strudelbachtal bei Weissach Salamander begeben sich in Lebensgefahr

Die ersten Salamander waren dieses Jahr schon im Februar an milden Tagen unterwegs. „Es gab keinen richtigen Winter“, erklärt die Tierschützerin. Bis Ende Mai ist noch mit dem abendlichen und nächtlichen Wanderungen der Amphibien zu rechnen.

Im Strudelbachtal ist die zweitgrößte Population an Feuersalamandern in Baden-Württemberg heimisch. Wie viele Tiere genau dort leben, ist schwer zu sagen. Hunderte Exemplare sind es bestimmt, bestätigt Inge Bernt. Eine solche Anzahl sei aber auch notwendig, um die genetische Vielfalt der gefährdeten Art zu erhalten.

Und warum fühlen sie sich rund um das Tal besonders wohl? „Sie finden hier Nahrung und ihren bevorzugten Lebensraum“, erläutert Bernt. Im Flachter Gerechtigkeitswald sind die Kalksteine zu finden, die die Feuersalamander benötigen. In der Gegend sind außerdem alte Baumbestände, Tümpel und jede Menge Asseln, Würmer, Schnecken, Hundertfüßer und andere Nahrungsquellen.

Mehrere Gruppen sind abends unterwegs

Der Bestand an der Kreisstraße 1688 existiert schon seit langer Zeit. Auch am Weissacher Mühlberg, am Naturtheater bei Renningen, nahe Gebersheim und im Tal bei Höfingen gibt es nennenswerte Salamandervorkommen, sagt Inge Bernt. Zusätzlich kümmern sich mehrere Teams der BUND-Ortsgruppe um weitere Amphibien wie Kröten, Molche und Frösche, die bei feuchtem und wildem Wetter Straßen queren.

Diese ehrenamtliche Tätigkeit ist auch für die Helfer nicht risikofrei. Sie sind im Dunkeln, bei Nässe, teils auf kurvigen Strecken und am Rand von steilen Abhängen unterwegs. Wenn sich Autofahrer nicht an die Sperrungen halten, kann es daher auch für die menschlichen Helfer gefährlich werden. An einem Abend laufen die Tierschützer meist einige Kilometer zu Fuß. Um die Arbeit besser aufteilen zu können, freut sich Inge Bernt über weitere Mitstreiter, die sich unter Telefon 0170/ 2467351 bei ihr melden können.

Hier gibt es Einschränkungen für Autofahrer

Sperrung

Vor allem von Anfang März bis Ende Mai hat der Landkreis Ludwigsburg Straßensperrungen in Teilen des Kreises angeordnet. Auch große Kreisstädte können in eigener Zuständigkeit Anordnungen treffen. Die Sperrungen sollen verhindern, dass unzählige Amphibien den Tod finden.

Weissach-Eberdingen:

Die Kreisstraße 1688 ist vom Abzweig der K 1654 bis zur Kreisgrenze nahe der Weissacher Ölmühle ab sofort bis zum 1. Juni gesperrt. In der Winterzeit dürfen Fahrzeuge die Strecke zwischen 18 und 6 Uhr, in der Sommerzeit zwischen 20 und 5 Uhr nicht befahren. Die Umleitung über Heimerdingen ist ausgeschildert.

Gerlingen:

Die Krummbachtalstraße ist in den Abend- und Nachtstunden voll gesperrt.

Korntal-Münchingen:

Wegen der Amphibien ist der Feldweg östlich des „Grünen Heiners“ abends und nachts komplett gesperrt.

Weitere Maßnahmen

Tempolimits, Warnschilder und weitere Maßnahmen gibt es darüber hinaus auf den Gemarkungen von Ditzingen und Hemmingen. Auf der L 1182 Weil der Stadt – Merklingen (Bereich Merklinger Ried), auf der K 1060 Rutesheim – Renningen (im Waldbereich) und auf der K 1017 Rutesheim – Flacht (im Waldbereich) gilt jeweils Tempo 70 sowie auf der K 1013 Perouse – Flacht (unter der Autobahnbrücke) Tempo 30.