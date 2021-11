Strudelbachhalle und Strickfabrik Weissach verpachtet Eventflächen

Weissach - Die Gemeinde Weissach verpachtet vom 1. Januar 2022 an die zwei größten Veranstaltungshallen, die Strudelbachhalle und die Strickfabrik, an die örtliche Eventagentur PM Event GmbH. Für beide Örtlichkeiten wurde von Verwaltung und Gemeinderat bereits vor der Sommerpause eine neue Nutzungskonzeption erstellt. „Mit den ausgearbeiteten Pachtverträgen ist die Basis für eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit der PM Event GmbH zum Wohle der Gemeinde gelegt“, sagte Bürgermeister Daniel Töpfer. „Wir erwarten dadurch eine spürbare Belebung des kulturellen und sonstigen Veranstaltungsangebotes in der Gemeinde.“