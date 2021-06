Weissach/Rutesheim/Leonberg - Am Donnerstag um 13.30 Uhr ist in weiten Teilen von Weissach, Rutesheim und Leonberg der Strom ausgefallen. Grund war ein Bagger, der bei Tiefbauarbeiten im Leonberger Stadtteil Silberberg ein 20 000-Volt-Mittelspannungskabel beschädigt hatte. Die Störung löste Folgefehler in Rutesheim und Weissach aus. Der Entstördienst der Netze BW konnte die Versorgung schrittweise wieder herstellen. Nach 31 Minuten wurden die ersten Umspannstationen wieder zugeschaltet. Um 14.49 Uhr hatten weite Bereiche der betroffenen Kommunen wieder Strom, eine knappe Stunde später war die Stromversorgung flächendeckend wieder sichergestellt. Laut Netze BW wurde die Reparatur des beschädigten Kabels sowie der beiden Fehlerstellen in Rutesheim und Weissach umgehend eingeleitet.