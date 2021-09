In der Maybachstraße in Rutesheim und in der Brunnenstraße in Weissach hatten die Haushalte am Samstagnachmittag keinen Strom. Ditzingen und Korntal-Münchingen waren in der Nacht auf Sonntag betroffen, in der Leonberger Bahnhofstraße fiel der Strom gegen 6.30 Uhr am Sonntagmorgen für eine gute Stunde aus. Im Leonberger Haldengebiet war der Strom ebenfalls ab Sonntagmorgen weg.